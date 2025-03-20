アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、20日に恵比寿ガーデンプレイス広場で公開練習を開催。3月23日にさいたまスーパーアリーナで開催される「ONE172」に参戦する現ONEフェザー級ムエタイ王者のタワンチャイ・PK・センチャイ（25＝タイ）が強烈な蹴りでファンをどよめかせた。寒空の恵比寿にどよめきが起こった。タワンチャイは今大会、“怪物”野杁正明とフェザー級キックボクシング暫定世界王座決定戦