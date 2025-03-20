鳥取県の遺跡から見つかった頭蓋（ずがい）骨をもとに、初めて弥生時代の女性の顔が復元されて公開されました。鳥取県では弥生時代の集落跡「青谷上寺地遺跡」から出土した頭蓋骨をもとに、当時の成人女性の顔が復元されました。これまでに成人男性と10代の少年の顔が復元されていて、女性の顔は初めてです。骨の形状から30歳から40歳くらいとみられていて、DNAを分析したところ、二重まぶたで瞳の色や髪は黒く、肌の色は