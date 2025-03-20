[香港 ２０日 ロイター] - 香港金融管理局（ＨＫＭＡ、中央銀行に相当）は２０日、政策金利の基準金利を４．７５％に据え置いた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の決定に追随した。ＨＫＭＡの据え置き決定を受け、ＨＳＢＣは香港の最優遇貸出金利を５．２５％に据え置いた。スタンダード・チャータード銀行と中国銀行（香港）も香港ドルの最優遇貸出金利をそれぞれ５．５％、５．２５％で維持した。香港は香港ドルを１米ドル＝７