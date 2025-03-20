チャンピオンチーム＆TGRドライバーと共に頂点を狙うトーヨータイヤは2025年3月17日、ドイツ・ニュルブルクリンクで開催される「ニュルブルクリンク耐久シリーズ（NLS）」および「ニュルブルクリンク24時間レース（ニュル24時間）」に、グローバル・フラッグシップブランド「PROXES」の専用レースタイヤを装着した車両を投入し、「TOYO TIRES with Ring Racing」として参戦することを発表しました。SP8T・SP10参戦予定車両「TOYO