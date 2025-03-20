最優秀賞『田を作る』 香川の農業や農村風景を見直し、美しい風景や豊かさを再発見する「第24回かがわの農村・ふるさと景観写真コンテスト」の審査結果が発表され、高松市の寺西信義さんの「田を作る」が最優秀賞に選ばれました。 香川県が2000年度から主催しているものです。今回は県内外から247作品の応募があり、6人の審査員が入賞27作品を選びました。 最優秀賞の「田を作る」について、審査した写真家の田中勝次さ