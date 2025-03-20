１９日、イスラエル軍の空爆により破壊されたガザ地区北部ガザ市内の建物を捜索する人たち。（ガザ＝新華社配信）【新華社ガザ3月20日】パレスチナ・ガザ地区の消息筋は19日、イスラエル軍がガザ地区の複数地域を同日空爆し、少なくとも35人が死亡したと新華社に伝えた。１９日、イスラエル軍の空爆により破壊されたガザ地区北部ガザ市内にある建物の中から所持品を捜す人たち。（ガザ＝新華社配信）１９日、イスラエル軍の空爆