テンセントのロゴ。（資料写真、北京＝新華社記者／李木子）【新華社北京3月20日】中国IT大手の騰訊控股（テンセント）が19日に発表した2024年決算は、売上高が前年比8％増の6602億5700万元（1元＝約21円）、非国際会計基準（Non-IFRS）ベースの純利益が41％増の2227億300万元だった。売上総利益は19％増の3492億元となった。三大部門別の売上高は、付加価値サービス（VAS）部門が7％増の3192億元、うち海外ゲーム事業は9％増