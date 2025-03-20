アンジュルムの元リーダー和田彩花が19日、自身のインスタグラムを更新。18日配信のクイック・ジャパン ウェブ内で「うつ病と付き合い始めてかれこれ7年以上経つ」と公表したが、改めて自身の思いを記した。【画像】赤裸々に…うつ病公表への葛藤をつづった和田彩花和田は「たくさんメッセージを寄せてくれてありがとうございます。DMもコメントも全部見ました。うつ病であることは、私がこの世から消えるときまで内緒にしてお