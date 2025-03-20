中国で2月に社会全体の電力消費量が前年同期比8．6％増の7434億キロワット時（kWh）に達したことが、国家エネルギー局への取材で分かった。産業別に見ると、第一次産業の電力消費量は同10．2％増の98億kWh、第二次産業は同12．4％増の4624億kWh、第三次産業は同9．7％増の1420億kWh。都市部・農村部の一般家庭の電力消費量は1292億kWh。人民日報が伝えた。1-2月の社会全体の電力消費量は累計で同1．3％増の1兆5564億kWh。中国電力