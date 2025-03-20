亀梨和也さんが東京ドームを来訪ドジャースは19日のカブス戦（東京ドーム）に6-3で勝ち、2連勝で東京開幕シリーズを終えた。この日は人気アイドルグループ「KAT-TUN」の亀梨和也さんや俳優の鈴木福さんも取材で来場。ファンは「なにこれエモ」「胸アツ」と声をあげている。スーツ姿で来場した亀梨さんは、18日の試合で4回無失点の好投を見せたカブス・今永昇太投手と談笑した。大の野球ファンとして知られる亀梨さんは選手らと