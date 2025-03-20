女優の中条あやみ（28）が20日、自身のインスタグラムを更新。東京ドームで行われたメジャーリーグ開幕シリーズ、カブスードジャース戦を観戦したことを報告した。第1戦のセレモニーで「XJAPAN」のYOSHIKIが日米両国歌をピアノ演奏した際の球場の様子を動画でアップ。「やっぱりどんなスポーツも国歌斉唱の時間はそれぞれの選手が背負っているものを感じて感動します。そして応援したい気持ちは言語のいらない世界共通のスポ