アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部の菅田愛貴が１９日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、ファンのコメントを思い出し、突然泣き出すハプニングがあった。この日は「春の愚痴祭り」と題し、さまざまなことにイライラ、もやもやを抱える芸能人が集合。その中で菅田が「ずっとモヤモヤ悲しんでいることがあるんですけど」と切り出し「他のグループを下げて、自分のグループを応援するコメントの風潮に…」と言う