２０２４年のセレクトセール１歳部門で１億円の値がついたイナズマダイモン（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父クリソベリル）が、３月１９日にゲート試験に合格した。藤田晋氏の所有馬で、２０２０年のＣＣＡオークス・米Ｇ１（ダート１８００メートル）を制したパリスライツの半弟という血統だ。宮田調教師は「血統的にもダートで活躍を期待したい馬。好馬体の持ち主です」と、素材の良さを評価。今後の見通しについては「まだ