第９７回選抜高校野球大会第３日第２試合が、２０日に甲子園で行われ、２大会ぶりの春制覇を目指す山梨学院が天理（奈良）に５―１で勝利。序盤は投手陣が苦しみながらも１回戦を制した。吉田洸二監督（５５）は「きょうは勝った気がしないというか本当に重かったです。自分の野球ができなかった初戦でした」と振り返った。先発左腕・津島（３年）が３回途中で降板となったが、２番手右腕・藤田（２年）が踏ん張った。一死一