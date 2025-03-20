巨人は、阿部慎之助監督の誕生日である３月２０日から「阿部巨人応援祭」を開催すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアでは２０日から、東京ドームでは２２ゲート前の新店舗「ＧＩＡＮＴＳＳＨＡＣＫ」で２１日から開始。いずれも２３日まで行う。企画くじ「新風〜ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ〜」は阿部監督の直筆サイン入りキャップ、応援祭限定デザインのＴシャツやフェースタオルなど、全６等級の賞品のうち必ずひとつ