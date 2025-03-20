[ソウル ２０日 ロイター] - 北朝鮮は日本に対し、長距離ミサイルを九州地方に配備しないよう警告し、そのような攻撃能力は北東アジアの「緊張を絶えず高める」ことになると非難した。国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が２０日に伝えた。共同通信は今月、日本政府が有事の際に敵の標的を攻撃する反撃能力を確保するため、九州への長射程ミサイル配備を検討していると報じた。２０２５年度末の配備開始を想定しているという。Ｋ