IS:SUE（撮影：岸田哲平） IS:SUEが19日「MTV VMAJ Pre-Show」に登場。３RD SINGLEから先行配信中の最新曲「Love MySelf」を初パフォーマンスした。【写真】IS:SUE「MTV VMAJ Pre-Show」の模様IS:SUEの登場がアナウンスされると、ぴあアリーナMMに集まった満員の観客からの歓声が溢れ、会場は大きな期待に包まれた。ブラックとグレーのベースカラーの上に輝く装飾が施された衣装を身にまとったメンバーが登場すると