【英国】 ILO失業率（1月）16:00 予想4.4%前回4.4% 雇用統計（2月）16:00 予想N/A前回4.6%（失業率) 予想N/A前回2.2万件（失業保険申請件数) 英中銀政策金利（3月）21:00 予想4.5%前回4.5% 【ユーロ圏】 ドイツ生産者物価指数（2月）16:00 予想0.3%前回-0.1%（前月比) 予想1.0%前回0.5%（前年比) ユーロ圏建設業生産高（1月）19:00 予想N/A前回0.
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