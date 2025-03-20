17:00ラガルドECB総裁、議会証言 20:00センテノ・ポルトガル中銀総裁、講演 20:00ミュラー・エストニア中銀総裁、講演 21:00英中銀金融政策委員会声明 レーンECBチーフエコノミスト、講演 クノット・オランダ中銀総裁、講演 22:00ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演 21日 1:50マックレム・カナダ中銀総裁、講演 東京市場は春分の日の祝日で休場 EU首脳会議（ブリュッセ