テクニカルポイントユーロポンド、上昇トレンドは一服 0.8485エンベロープ1%上限（10日間） 0.8469ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8409一目均衡表・転換線 0.840110日移動平均 0.8384現値 0.8382200日移動平均 0.8348一目均衡表・雲（上限） 0.8345一目均衡表・基準線 0.834521日移動平均 0.8337一目均衡表・雲（下限） 0.8336100日移動平均 0.8317エンベロ&