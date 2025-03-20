筑波大付属病院（茨城県つくば市）は１９日、同病院で約３年にわたり体外式補助人工心臓（体外式ＶＡＤ（バド））を装着し、心臓移植を待っていた１０歳代の男児が昨年、移植に成功したと発表した。体外式ＶＡＤには合併症を起こすリスクがあり、これを装着した子供が無事に移植に至ったのは県内初という。同病院によると、男児は、本来なら二つある心室が生まれつき一つしかない心臓病を患っており、心臓移植のほかに治療法が