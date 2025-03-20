◇オープン戦DeNA―オリックス（2025年3月20日横浜）DeNA・梶原がオープン戦5試合ぶりの安打を放った。「2番・中堅」でスタメン出場。3回2死一、二塁でオリックス先発・椋木の内角直球にバットを折られながら中前に運んだ。ここ4試合はノーヒット。この先制適時打が5試合ぶりの安打だった。前日まで2軍戦に3試合出場。前日にはイースタン・リーグの巨人戦（横須賀）に出場して本塁打を含む3安打を放ち、この日は1軍