先発で力投する日産自動車の砂川＝川崎市等々力球場社会人野球の日産自動車が20日、川崎市等々力球場で行われた春季神奈川県企業大会で16年ぶりに活動再開後初の公式戦に臨み、三菱重工Eastに2―5で敗れた。昨年の都市対抗大会王者を相手に0―2の七回に一時、追い付くなど善戦。OBでもある伊藤祐樹監督は「まだ詰めたいところはあるが、いい戦いはできた」と手応えを口にした。2度の都市対抗大会制覇を誇った強豪だが、経営合