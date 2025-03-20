タレントの若槻千夏（４０）が２０日、自身のインスタグラムを更新。「昭和アイドルになりましたｗ」とつづり、イメチェンしたオフショットを公開した。黒髪のミディアムヘアで前髪を下ろし、サイドの髪を外巻きにした聖子ちゃんカット風の写真をアップ。この投稿にファンからは「ザ８０年代って感じ」「パイセンかっこいいです」「めちゃくちゃお似合いです」「可愛すぎる」「素敵です」などの反応が寄せられている。