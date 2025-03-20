何お前脱走してんだ…！犬の「自慢モード」が怖すぎる！ 大きな乾燥肉を咥え周りをうろつく危機的状況／まめきちまめこニートの日常 こまちとタビ2（1）愛すべき犬＆猫とニートのほっこりライフ！運営するブログは脅威の月間7000万PVを記録し、各種SNSも大人気なまめきちまめこさんをご存知ですか？ ニート界に突如現れた超新星である彼女が描くのは、自身の愉快な日常です。まめこさんのおうちにいるのは、唯一の親友でブゥンと鼻