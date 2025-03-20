3月19日、川崎市とどろきアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B1第25節が行われ、三遠ネオフェニックスが川崎ブレイブサンダースと対戦した。 チーム最多記録を更新する21連勝中の三遠は、この試合でも序盤から怒涛の攻勢を展開。第1クォーターだけで29得点を奪うと、続く第2クォーターでは32得点を挙げ、61－43と18点リードで前半を終える