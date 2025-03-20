[故障者情報]水戸ホーリーホックは20日、FW梅田魁人とDF沖田空の負傷についてクラブ公式サイトで報告した。梅田は17日に行われたトレーニングマッチで左アキレス腱を断裂。19日に手術を受け、無事に終了したという。大卒ルーキーの沖田は16日のJ2第5節・ベガルタ仙台戦で負傷。茨城県内の病院で検査を行った結果、左肩関節亜脱臼と診断された。