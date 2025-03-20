UEFA女子チャンピオンズリーグ(UWCL)準々決勝第1戦が19日に行われ、MF長谷川唯らが所属するマンチェスター・シティウィメンはホームでチェルシーウィメンに2-0で勝利した。スタメン出場した長谷川は1-0の後半43分、自陣の右サイドで華麗に相手をかわして味方にパス。その流れからFWケロリンがFWフィフィアネ・ミデマーにつなぎ、ミデマーがこの日2点目を挙げて勝負を決めた。シティの日本人選手では、長谷川とともにGK山下杏