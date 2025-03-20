プロ野球・ロッテは20日、2年目右腕の大谷輝龍投手が右肘内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を行ったことを発表しました。23年ドラフト2位でロッテ入りした現在24歳の大谷投手。ルーキーイヤーの昨季は二軍で19試合に登板しました。さらに10月3日には一軍デビュー。昨季の一軍登板はこの試合のみとなりましたが、1イニングで3奪三振を記録するなど、対した日本ハム打線を翻弄（ほんろう）しました。大谷投手は、右ひじに痛