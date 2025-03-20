◇オープン戦DeNA―オリックス（2025年3月20日横浜）DeNA先発・ケイは走者を許しながらも4回0/3を5安打無失点と粘った。初回は直球の最速155キロをマークし、3者凡退の立ち上がり。しかし2回以降は全て得点圏に走者を背負った。2回無死一、二塁のピンチでは頓宮を空振り三振。3回1死一、二塁もしのぎ、3回1死二塁では頓宮、広岡を連続三振に仕留めた。来日1年目だった昨季は6勝9敗、防御率3・42。今季のローテーショ