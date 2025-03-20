埼玉まで行かない列車が登場。JR八高線で「群馬藤岡行き」が初めて誕生2025年3月15日（土）に実施されたJRのダイヤ改正で、八高線では高崎〜群馬藤岡間の区間列車が新設されたほか、これまで1〜3両編成で運行されていた列車が全て2両のワンマン運転となりました。八高線のキハ110系気動車（画像：写真AC）八高線は、東京の八王子と群馬の高崎（正式な終点は倉賀野）を結ぶ路線として戦前に開業。高麗川駅（埼玉県日高市）を境