阿部寛が主演を務める4月スタートの日曜劇場『キャスター』（TBS系／毎週日曜21時）の追加キャストとして、北大路欣也、加藤晴彦、ヒコロヒー、堀越麗禾（市川ぼたん）、加治将樹、谷田歩、内村遥、馬場律樹の出演が発表された。【写真】加藤晴彦にヒコロヒーも！個性派キャストが新たに続々発表オリジナル脚本で描く本作は、テレビ局の報道番組を舞台に、闇に葬られた真実を追求し悪を裁いていく社会派エンターテインメント