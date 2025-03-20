◆大相撲▽春場所１２日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）新十両の西１４枚目・草野（伊勢ケ浜）が無傷の１２連勝で初優勝を決めた。３敗だった東同３枚目・狼雅（二子山）を下した。同じく３敗の英乃海、志摩ノ海、日翔志も敗れたことで、３日間を残して優勝が決まった。１２日目での優勝は１９７７年の琴乃富士以来で、１場所１５日制となった１９４９年夏場所以降の最速タイ記録となった。また、新十両の初日からの