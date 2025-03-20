◆イースタン・リーグＤｅＮＡ―巨人（２０日・横須賀）巨人の増田陸内野手が、４打席連続安打をマークした。イースタン・ＤｅＮＡ戦に「３番・二塁」で先発出場。初回無死一、二塁の好機で相手先発・竹田に対すると、３ボール１ストライクから甘く入った直球を捉えて左前適時打とした。前日１９日の同戦では「１番・二塁」で先発出場し、右前安打、中前安打、左前安打の３打数３安打と快音を響かせていたが、この日も第１打