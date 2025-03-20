世界中から愛されているという、妖精の「SMISKI（スミスキー）」。ふわふわとしているような、あどけない表情がかわいくて癒されると、SNSを中心に人気を呼んでいるそうですよ。そんな「スミスキー」から、ミニフィギュアの新シリーズ『SMISKI Sunday Series（スミスキー サンデーシリーズ）』が登場します。3月21日（金）より、全国のバラエティショップおよびドリームズオンラインショップにて販売される予定なので、ぜひチェッ