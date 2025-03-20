メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県と福井県をつなぐ国道158号の一部区間が土砂崩れの影響で通行止めとなっています。 福井県奥越土木事務所によりますと、福井県大野市内の国道158号で、18日午前と19日未明の2度に渡って大規模な土砂崩れが発生し、道路を完全に塞ぎました。 これにより国道158号は、岐阜県の中部縦貫道の白鳥ICから福井県大野市内までの約30キロの区間が通行止めとなっていて、福井県との行き来がで