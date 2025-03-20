豊橋競輪場のF1「ヤマサちくわ杯」は21日、初日を迎える。20日は前検が行われた。玉野記念の最終日9Rで行われた125期生9人によるルーキーチャンピオンレース。中部単騎の岩井芯（20＝岐阜）は、赤板から打鐘にかけての攻防戦で流れに乗れず、最後方のまま最終バックを迎えた。捲り追い込みも5着止まり。「みんなタテに踏むと強い人ばかりでした。単騎の時の動きをもう少し勉強したい」。今後に課題を残す一戦となった。豊橋