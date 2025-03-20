【大田聯合ニュース】韓国で偽ブランド品の販売などを取り締まる特許庁商標特別司法警察（商標警察）は２０日、ソウルの繁華街・明洞周辺で外国人観光客だけを対象にバッグ、衣類、財布などの偽造品を販売した疑い（商標法違反）で８人を立件したと発表した。商標警察は先月１３日から２４日まで明洞周辺で集中取り締まりを行い、偽造品販売店６カ所から３５４４点を押収した。正規品なら計２００億ウォン（約２０億円）相当の