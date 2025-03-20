乃木坂46の五百城茉央が主演を務めるカンテレ×FODの新ドラマ『MADDER（マダー）その事件、ワタシが犯人です』の特報映像が公開された。本作は4月10日からカンテレとフジテレビで放送がスタートする。【動画】見たことない表情！五百城茉央主演ドラマ『MADDER』特報映像本作は、偏差値78超の天才高校生・仲野茜（五百城）が、ある殺人事件の犯人と思われる青年・黒川悠（山村隆太／flumpool）と出会い、学校で小さな事件を起こ