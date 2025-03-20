女優志田未来（31）が20日までに自身のインスタグラムを更新。東京ドームで行われたカブス−ドジャース戦を生観戦したことを報告した。志田は「最高」とつづり、球場でドリンクを手にピースする写真を投稿した。この投稿には「うらやましい〜！」「大谷さん見られていいなぁ」「大谷翔平の生ホームランを見られたとは、うらやましい」などのコメントが寄せられた。