エティハド航空とエチオピア航空は、戦略的合弁事業を開始することに合意した。アブダビ〜アディスアベバ線をエチオピア航空が7月15日、エティハド航空が10月1日に開設する。相互に便名を付与するほか、アラブ首長国連邦（UAE）とエチオピア間の路線開発と拡大、アフリカや中東、アジアとの接続強化などのシームレスで包括的なネットワークを実現し、乗客にさらなる価値を提供するとしている。