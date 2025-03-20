今季にJ３初昇格の栃木シティは３月20日、ルヴァンカップ１stラウンド第１回戦でJ１の鹿島アントラーズと対戦している。前半を終えて０−０。ボール保持率でやや劣ったなか、シュート数は相手の７本に対して、栃木Cは６本。互角に近い善戦だ。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！この戦いぶりにSNS上では「栃木シティ頑張ってるな」「鹿島相手にやれてる感が少しあるな」