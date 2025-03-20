俳優の武田玲奈（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。“透けブラトップ”な肌見せショットを公開した。【写真】“透けブラトップ”な斬新シースルーコーデの武田玲奈「ドキドキします」武田は「本日発売のananぜひ見てください＾＾免疫についてあれこれお話ししてます」と呼びかけ、撮影オフショットをアップ。プライベート感あふれるパジャマ姿や、ブラトップが透けた斬新シースルーコーデで美スタイルを披露している