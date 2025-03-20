山口県下関市出身のお笑いタレント・田村淳（51／ロンドンブーツ1号2号）が20日、自身のインスタグラムを更新。実父“チラリ顔出し”の親子三世代ショットを公開した。【写真】「男前」「そっくりな笑顔」実父“チラリ顔出し”のロンブー田村淳淳は「デニーズに行ってきました！じぃじが東京に遊びに来てるので 親子3世代文字通りファミリーレストランしてきました」と報告し、写真をアップ。「下関市彦島のじぃじだから ひこ