アメリカ国防総省がウェブサイトから削除したB29爆撃機「エノラ・ゲイ」の写真などを再び公開すると、アメリカメディアが報じました。【映像】B29爆撃機「エノラ・ゲイ」トランプ大統領はDEI（＝多様性・公平性・包括性）に反対する取り組みを進めていて、国防総省は、広島に原爆を投下したB29爆撃機「エノラ・ゲイ」の関連コンテンツをウェブサイトから3月、削除したとみられています。「エノラ・ゲイ」の「ゲイ」が男性の同