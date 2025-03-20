テレビ朝日「ひっかかりニーチェ」が１９日に放送された。この日のゲストは令和ロマン・松井ケムリ。ＭＣのピン芸人・永野、進行の三谷紬（つむぎ）アナウンサーとともに、家族間の関係性をテーマに語り合った。ケムリは、三谷アナの話を聞きながら「家族、スゴい大事にしていますね」と感心。三谷アナは「弟のことは下僕みたいに扱っています。弟が私をすごい敬ってて、それがキモい。えげつないシスコン」と話した。続け