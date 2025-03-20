タレントでフリーアナウンサーの谷尻萌（２６）が１９日付で自身のインスタグラムを更新。東京ドームで行われたドジャース対カブスのＭＬＢ第２戦を生観戦したことを報告した。「ＭＬＢＷＯＲＬＤＴＯＵＲＴＯＫＹＯＳＥＲＩＥＳ２０２５開幕第２戦観てきました〜！！」と書き出し、ツインテール姿でドジャースのキャップと大谷のユニホームを身につけた写真を複数枚アップ。「大谷選手のホームランが特にかっこよ