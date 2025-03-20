シンガー・ソングライター竹内まりや（69）の公式X（旧ツイッター）が20日、更新され、同日に69歳の誕生日を迎えたことを報告した。公式Xは「【HappyBirthday】本日は竹内まりやの誕生日です！いつも皆様のご声援誠にありがとうございます！引き続きこれからも応援の程よろしくお願いします」とつづり、近影写真を公開した。竹内の誕生日に対し「まりやさまお誕生日おめでとうございます同じ時空にいられる事が本当