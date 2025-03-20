【モデルプレス＝2025/03/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が20日、都内で開催された「映画おしりたんてい スター・アンド・ムーン」ミニライブ付き初日舞台挨拶に登壇。新しい衣装のポイントを解説した。（※月足天音は欠席）【写真】「KAWAII LAB.」アイドル集結◆FRUITS ZIPPER、新衣装のポイントはトロル原作の「おしりたんてい」は、アプリをはじめ、絵本や読み物、アニメ化や映画化もされてい