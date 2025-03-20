昨季1軍デビュー戦で1回3Kロッテは20日、大谷輝龍（ひかる）投手が19日に群馬県館林市内の病院で右肘内側側副靱帯再建術を受けたと発表した。小松大谷高、JFE東日本、伏木海陸運送、日本海リーグ・富山を経て2023年ドラフト2位でロッテに入団。ルーキーイヤーの昨年は1試合に登板した。昨年10月の1軍デビュー戦では、最速155キロの直球とフォークを武器に、1イニングで3奪三振をマーク。イースタン・リーグでは19試合登板で